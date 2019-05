Calcio, Seconda Categoria. Domenica si decide la stagione dell'Atletico Argentina: è finale playoff contro l'Andora

Atletico Argentina o Area Calcio Andora? Una delle due squadre vincendo la finale playoff (pareggiandola nel caso dei rossoneri) si assicurerebbe il salto si categoria in Prima Categoria, un obiettivo inseguito da entrambe le squadre per l'intera stagione.

I rossoneri di mister Pesante sono fermi da qualche settimana e sono concentrata al massimo per un impegno tanto probante quanto decisivo per le sorti della stagione rossonera. Ma dall'altra parte attenzione ai savonesi di Ghigliazza che arrivano dal successo in rimonta contro la sorpresa San Filippo Neri nella semifinale.

Siberie vs Pulaj. Domenica sarà anche la super sfida tra due bomber che sono un lusso per la categoria. In casa rossonera ecco Siberie, attaccante che nonostante qualche acciacco di troppo è stato protagonista nell'ultima parte di Regular Season con reti pesanti. Dall'altra ecco Pulaj, autore di una grande annata e decisivo nella semifinale playoff: una sfida nella sfida.

Appuntamento allo 'Sclavi' di Arma di Taggia domenica pomeriggio.