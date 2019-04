Ciclismo. Domenica intensa per la Ciclistica ArmaTaggia tra Liguria, Piemonte e Lombardia

E’ stata una Domenica intensa quella del 28 aprile, per la Ciclistica ArmaTaggia , che ha visto gran parte dei suoi atleti impegnati nelle categorie Giovanissimi – Esordienti 1° e 2° anno – Allievi – Juniores.

Grazie al patrocinio con in Comune di Cipressa nella figura del sindaco Filippo Guasco e dell’ Assessore al Turismo e Manifestazioni Sig.ra Cristina Pvaesi, unito alla storica Scuola di Ciclismo ArmaTaggia, si è svolto il “ 2° Gran Premio Comune di Cipressa” Memorial Alberto Galletto – Sulle strade della Milano-Sanremo – riservato alla categoria Giovanissimi, con ben 65 atleti schierati, 9 società rappresentate e gli 8 piccoli atleti della categoria promoziale.

Come si preannunciava già dalla prima prova, tutti gli atleti della Ciclistica ArmaTaggia, stanno raggiungendo ottimi risultati grazie al continuo impegno e costanza nell’ allenamento.

Nella categoria G1F, lo “scricciolo sorridente” Perotti Sofia, al suo primo debutto ha portato a casa la vittoria.

Nella categoria G4M , un 8° posto di Cattaneo Paolo conseguito con grinta e impegno.

Combattuta fino all’ultimo metro la gara per la categoria G5M , dove Mancardi Leonardo è salito al 2° posto del podio, seguito da un determinato Muratore Daniele che superava nell’ultima frazione di gara due tosti rivali, portando a casa un meritatissimo 4° posto; mentre l’ 8° posto di Vigano’ Alessandro, fa ben sperare sulla determinazione e crescita di questi giovani atleti.

Nella categoria G6m , sempre più forte la fame di vittoria di Matteo Di Noia che stringendo i denti si è guadagnato il 2° posto con un’impegnativa volata, seguito poco dopo dal gruppo , in cui tutti i suoi compagni di squadra presenti non hanno mai mollato piazzandosi rispettivamente 8° Basso Lorenzo, 9° Marino luca e 10° Notari Luca.

Sul fronte Piemontese Impegnati in quel di Castigliole Saluzzo (Cn) gli esordienti 1 e 2 , nel 32° Memorial Daniele e Domenico Cuniglio , dove in una combattuta corsa, sul percorso han dato filo da torcere , Acquaroli Jacopo , Notari Simone e Parisi Edorado, quest’ultimo protagonista di una rovinosa caduta che lo terrà per un po’ distante dalle gare e al quale la società augura una pronta guarigione, e De Fabritis Gabriele es.2.

Sempre a Castigliole,alla Giornata Azzurra in occasione del 4° Memorial Bianco Mario gli Allievi hanno affrontato il percorso di circa 60 km ad una velocità media di 44 km orari, arrivando compatti al traguardo.

La categoria Juniores vedeva gli atleti Calipa Nicolas, Costamagna Giovanni , Rembaudo Nicolò e Signorello Emmanuel , impegnati in Lombardia nella 66esima edizione Coppa Caduti San Lorenzo di Parabiago, dove i giovani 120 atleti sono saltati in sella dal Sempione, a San Lorenzo, per affrontare un percorso di un totale di 91 km.

Partendo da San Lorenzo e passando per Parabiago, hanno affrontato un percorso di 10,1 km da ripetere nove volte, con una media orari di 43 km ed una punta dell’ultimo giro a 60 km orari, arrivando in un gruppone compatto alla volata.