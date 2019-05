Pallavolo: la Nuova San Camillo Volley Imperia conquista la medaglia di bronzo alle final four territoriali Under 18 femminili

Bellissima giornata di volley quella che si è giocata domenica scorsa, al Palazzetto dello Sport di Bordighera in occasione delle Final Four Under 18 femminili territoriali di Ponente, con un palazzetto gremito.

Le squadre che si giocavano il titolo di campionesse territoriali di ponente Liguria erano: Nsc Infinity Imperia, Bar Finfirettu Albeng, Iglina Albisola e Vitrum e Glass Carcare, che quali hanno dato vita a delle semifinali bellissime, giocate tutte punto a punto. La Nsc Infinity ha dominato per tutta la stagione il proprio girone, facendo un percorso netto non perdendo neanche una partita e si è arresa solo in semifinale, dopo una combattutissima partita, per 3-1 a quella che poi è stata meritatamente proclamata campione territoriale di Ponente, l’Iglina Albisola.

Gli accoppiamenti vedevano nella prima semifinale la Nsc Infinity Imperia sfidare l’Iglina Albisola, mentre nell’altra semifinale il Bar Finfirettu Albenga ha avuto la meglio sulla Vitrum e Glass Carcare per 3-0. Nella finale per il 3° e 4° posto si sono sfidate Nsc Infinity Imperia contro Vitrum e Glass Carcare e, ad avere la meglio, sono state le imperiesi con il punteggio 3-2. Nella finalissima vittoria dell’Iglina Albisola per 3-0.

Alle premiazioni di rito era presente il presidente del Comitato di Ponente Liguria Matilde Falco che ha consegnato lo scudetto alle prime classificate e premiato tutte le squadre. La formazione della Nsc Infinity Under18 : Claudia Sicari (cap.), Matilde Gresia, Federica Favero, Giorgia De Grossi, Alice Basso, Martina Bertolino, Chiara Muscatiello, Nicol Fioretti, Giulia Contini, Michela Bruno, Linda Riva, Martina Alberti, Sara Cianchelli. Allenatori: Roberto Gavi e Domenico Ginulla. Dirigente: Francesca Ginardi.

Il Presidente Stefano Pugi e tutta la dirigenza si sono complimentate con tutte le ragazze ed i coach, per il grande impegno e tenacia che hanno dimostrato dentro e fuori dal campo, evidenziando che l’ottimo 3° posto ci classifica come la miglior Under 18 femminile della provincia di Imperia e tra le prime del vasto territorio del Comitato, che vedeva schierate ben 17 squadre.

Ottimi piazzamenti e grandissime soddisfazioni arrivano per la Nuova San Camillo anche dagli altri campionati:

- 2a Divisione: con la squadra NSC Punta Crena di Rudy Squillaci e Valter De Alessandri, a quattro giornate dalla fine si porta a +8 punti rimanendo a tutt’oggi imbattuta e saldamente in testa al girone unico.

3a Divisione: con la squadra NSC Coop Azzurra di Roberto e Valerio Gugliotta , mantiene e lotta per tenere stretto il 2 posto del proprio girone per disputare le final four.

Ottima prestazione anche per le terribili ragazzine Under 13 e 14 di Raffaele Sini, che chiudono al 1° posto dei propri gironi sia in entrambi i campionati under Csi, mantendo ferma la seconda posizione nel girone C nel campionato Under 13 Fipav.