Pallavolo: sabato prossimo, ultima giornata nel campionato di serie c maschile di Volley

Sabato si gioca ultima giornata nel campionato di serie c maschile di volley. Sarà un week end salvezza proprio nell'ultima giornata si stabilisce il destino del grafiche Amedeo, infatti grazie alla salvezza in serie B del CUS GENOVA la retrocessione dalla serie c regionale alla serie D sarà soltanto di 1 squadra ed il GRAFICHE AMADEO è ad un solo punto di differenza dal Volley Colombiana Spezia.

Il grafiche Amedeo incontra in casa alle ore 21 al pala Valle Armea i già promossi in serie b2 Volley Larghezza mentre il Volley Colombiana Spezia incontra sempre in casa il volley San Antonio Genova



Quindi i ragazzi di Massimo Ciogli oltre a cercare di conquistare qualche punto contro la corazzata Volley Larghezza, terranno d'occhio il risultato in corso ad Amelia. Sarebbe bello conquistare la salvezza, perché questi giovani hanno profuso impegno e hanno dimostrato di crescere, per noi l'incontro contro i primi della classe è molto arduo pero il gruppo crede in questa salvezza.