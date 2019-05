Calcio. L'Airole FC saluta la stagione 2018/2019 e si dedica ai tornei giovanili

Si è chiusa con la classica cena al ristornate 'Nico' di Porra la stagione sportiva 2018/2019 dell’Airole FC nel contesto dei campionati FIGC. Una stagione che ha visto il team del della Val Roja raggiungere per la seconda volta consecutiva i playoff nel campionato di Serie C regionale ligure e che ha dato modo all’Airole Pro Seborga di partecipare alla prima edizione del Campionato Amatoriale di Calcio a 5 FIGC della Provincia di Imperia disputatosi a Vallebona e Dolceacqua.

A margine della cena il Presidente dei biancoverdi Stefano Ricci ed il Direttore Sportivo della Federazione Calcistica di Seborga Matteo Bianchini hanno così ringraziato tutti i dirigenti, i tecnici ed i giocatori che hanno contribuito alla stagione appena terminata annunciando quindi un periodo di pausa prima di potersi poi dedicare alle attività FIGC 2019-2020.

E se le prime squadre hanno concluso i loro impegni stagionali stanno invece vivendo un periodo di grande fermento le rappresentative del settore giovanile delle 'viverne'. Di particolare rilievo infatti i quarti di finale raggiunti sabato scorso da parte degli under 10 biancoverdi al torneo CSI del Borgo Tinasso di Sanremo ed i prossimi match che verranno giocati domani a San Lorenzo al Mare, sempre per i quarti di finale del torneo CSI, da parte delle categorie under 12 ed under 16. Grande soddisfazione quindi per una società che vuole puntare molto sui ragazzi e dare loro la possibilità di praticare calcio a 5 in tutte le fasce d’età del proprio settore giovanile guidato dai tecnici Antonio Pernice, Marcello Cabizzosu e Cristian Moro.

Organigramma Airole FC stagione 2018-2019

Presidente: Stefano Ricci

Dirigenti: Salvatore Di Giorno, Angelo Pignieri

Collaboratore Stampa e Rappresentante della FCPS: Matteo Bianchini

Allenatore Prima Squadra: Franco Basta

Allenatori del Settore Giovanile: Antonio Pernice, Marcello Cabizzosu, Cristian Moro

Rosa giocatori Airole FC Campionato Regionale di Serie C: Massimiliano Santamaria (Capitano), Christian Biancheri (Vice Capitano), Mattia Ambesi, Alberto Capizzi, David Cicolani, Michele Cicolani, Carmine Di Matteo, Fiorenzo Favaloro, Marco Foti, Lorenzo Gasparre, Ivan Grillo, Vincenzo Gullace, Agostino Lanzo, Andrea Lillo, Francesco Luppino, Max Maccario, Matteo Marcarino, Fabrizio Molinari, Mario Rositano, Domenico Sacco, Davide Trama, Simone Varapodio, Leonardo Zuccarello.

Rosa Giocatori Airole Pro Seborga Campionato Amatoriale FIGC: 1 Davide Trucchi, 2 Salvatore Lettorio, 3 Andrea Demasi, 4 Stefano Ricci, 5 Luca Sapone, 6 Pasqualino Demasi, 7 Rosario Mastrandrea, 8 Gregorio Brunco, 9 Mattia Rea, 10 Lorenzo Squizzato, 11 Antonio Guglielmi, 12 Carmine Di Matteo.