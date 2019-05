Calcio, Promozione. Sanstevese a caccia della salvezza diretta: primo obiettivo superare il Taggia

La Sanstevese domenica sera potrebbe festeggiare la matematica permanenza nel campionato di Promozione, ma è una questione di calcoli.

In Promozione se... La compagine di Santo Stefano al Mare deve vincere la sua ultima partita della Regular Season che capita contro un Taggia ormai fuori dai playoff e distratto dalla finale della Coppa Italia del 12 maggio. Con i tre punti in tasca, Lanteri e compagni devono sperare nel doppio passo falso di Voltrese e Ceriale contro Bragno e Serra Riccò per andare a +7 e con la regola evitare lo spareggio condannando genovesi e savonesi alla retrocessione diretta.

Al playout se... La Sanstevese ha ampie possibilità di arrivare al playout del 12 e 19 maggio. Lo spareggio per mantenere la categoria arriverà nella miglior posizione possibile (match di ritorno in casa) vista la piazza conquistata matematicamente e che arriverà in caso di mancata vittoria sul Taggia in ogni caso.