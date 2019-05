Calcio, Seconda Categoria A. La finale playoff Atletico Argentina-Area Calcio Andora sarà diretta da Iovinelli di Savona

Domenica pomeriggio allo stadio 'Sclavi' di Arma di Taggia (calcio d'inizio ore 16.30) si disputerà la sentita finale playoff del campionato di Seconda Categoria targato Girone A.

In campo scenderanno l'Atletico Argentina di mister Pesante che sarà opposta all'Area Calcio Andora di Ghigliazza. I rossoneri avranno l'opportunità di giocare per due risultati su tre a disposizione. In caso di parità al 90' si giocheranno due tempi supplementari.

A dirigere l'incontro sarà Maurizio Iovinelli di Savona.

SECONDA CATEGORIA/A: IL DIRETTORE DI GARA PER LA FINALE PLAYOFF

ATLETICO ARGENTINA-AREA CALCIO ANDORA: Iovinelli di Savona