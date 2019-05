Calcio, Serie D. La graduatoria ripescaggi a 90 minuti dalla fine della Regular Season: ecco la posizione attuale della Sanremese

Analizziamo la situazione della graduatoria ripescaggi in Serie D per la Serie C per le squadre in questo momento dentro la zona playoff, quando mancano 90 minuti dalla fine della Regular Season: la Sanremese a quota 1,75 punti è attualmente in 20a posizione, mentre il Savona è 28° a quota 1,63 punti e a rivelarlo è tuttocalciopuglia.com

GRADUATORIA PER RIPESCAGGI IN SERIE C:

1) Mantova 2,48

2) Cerignola 2,18

3) Avellino o Lanusei 2,16

4) Taranto 2.15

5) Matelica 2,13

6) Modena o Pergolettese 2,13

7) Turris 2,03

8) Pro Sesto 2,00

9) Reggio Audace 2,00

10) Trastevere 2,00

11) Rezzato 1,96

12) Adriese 1,96

13) Union Feltre 1,90

14) Ponsacco 1,89

15) Latte Dolce 1,89

16) Campodarsego 1,81

17) Bitonto 1,78

18) Caronnese 1,78

19) Cassino 1,78

20) Sanremese 1,75

21) Seravezza Pozzi 1,75

22) Recanatese 1,70

23) Gavorrano 1,70

24) Fidelis Andria o Savoia 1,69

25) Cavenago Fanfulla 1,69

26) Pineto 1,67

27) Aquila Montevarchi 1,64

28) Savona 1,63

29) Ligorna 1,60

30) Fiorenzuola 1,60

31) Marsala 1,60

32) Francavilla Calcio 1,59

33) Inveruno o Folgore Caratese 1,54

34) Virtus Bolzano 1,48

35) Castrovillari 1,48

36) Portici 1,42