Tennis. Altro forfait per Fabio Fognini: è stop precauzionale in vista di Madrid e Roma

Niente Estoril per Fabio Fognini. Il tennista armese ha dato forfait e non è sceso in campo per il match contro Cuevas sulla terra rossa portoghese con la partita che è stata annullata.

Fognini non parteciperà al torneo 250 in terra lusitana, uno stop precauzionale in vista delle più probanti competizioni a Madrid e Roma.

Si intensifica il calendario della racchetta di Arma di Taggia che ha inserito due tornei 250 nella sua agenda: Fognini parteciperà in Croazia e Russia ai tornei di Umago e San Pietroburgo, ma non difenderà il titolo di Bastad in Svezia.