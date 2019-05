Tennis, Challenger Bordeaux. Continua il sogno del sanremese Gianluca Mager: nei quarti è sfida a Barrere

CHALLENGER BORDEAUX - QUARTI DI FINALE -

MAGER-BARRERE

Il tennista sanremese Gianluca Mager va a caccia della semifinale al Challenger di Bordeaux, dopo un cammino importante che lo ha portato fino ai quarti di finale dell'ambita competizione.

La racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, ha estromesso dal tabellone principale prima il francese Lokoli e successivamente il connazionale Bega. Ora Mager, testa di serie numero 6 del torneo, affronterà nella giornata di oggi (match in programma alle ore 10) il temibile francese Barrere.

Questo è il primo match in assoluto in carriera tra Mager e Barrere: in palio c'è un posto in semifinale.