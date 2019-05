Calcio. Alberto Baldisserri e la grande voglia di tornare in pista: "Una possibile collaborazione tra Sanremese e Atalanta sarebbe utile. Cipolla a Imperia darebbe grande entusiasmo, ma io con i neroazzurri non avuto contatti per ora"

Uno degli allenatori più chiacchierati del momento, soprattutto verso la sponda Imperia, è senza dubbio Alberto Baldisserri.

L'ex quotato difensore centrale secondo indiscrezioni è stato messo nell'elenco dei papabili allenatori della prossima stagione per i neroazzurri (con Bencardino e Bocchi) e in una nostra esclusiva intervista non disprezzerebbe neanche l'idea Sanremese che dovrebbe però confermare Alessandro Lupo anche per il 2019/2020.

"Imperia-Cipolla? Darebbe entusiasmo". Il primo argomento che trattiamo con Baldisserri è la clamorosa voce di un ritorno ad Imperia dell'imprenditore Cipolla: "Sicuramente un ritorno di Pino Cipolla a Imperia darebbe nuovo entusiasmo. Il periodo alla presidenza della società fu ottimo con una squadra veramente ben attrezzata che ottenne risultati e promozioni, con tanti giocatori forti. Ricordo con piacere i derby di allora, partite difficili in quanto si affrontavano due compagini da vertice, davvero forti". Ma al momento Baldisserri smentisce ogni tipo di contatto con l'Imperia: "No, nessun contatto, almeno per ora".

"Sanremese-Atalanta, partnership che farebbe bene". L'ex allenatore della Sanremese passa poi ai matuziani e regala un commento della possibile futura partnership tra biancoazzurri e Atalanta in futuro: "Le collaborazioni con squadre di Serie A sono sempre utili a entrambe le società. L'Atalanta ha un ottimo settore giovanile e crede molto nella valorizzazione dei giovani. Penso che tutto sta a far collimare gli interessi reciproci".

"Una doppia offerta futuro di Sanremese e Imperia? Vi dico che... "Baldisserri non chiude le porte future a Sanremo e Imperia: "Io ho la passione per questo mestiere, non avrei problemi a valutare eventuali offerte da ambo le parti e valutare progetti e quali sono le ambizioni".