Calcio. Dianese & Golfo-Bencardino, intoppi per il futuro. Il tecnico fa chiarezza: "Questo finale di stagione mi ha tolto delle certezze per il futuro. Un ritorno all'Imperia? Se un giorno accadesse non sarà come allenatore"

Non solo Alberto Baldisserri è in corsa per la panchina dell'Imperia. Anche Alfredo Bencardino sarebbe tra i papabili al club neroazzurro anche se l'attuale allenatore della Dianese & Golfo fa subito chiarezza a Rivierasport.it:

"Un mio ritorno all'Imperia? Se un giorno succederà non sarà nelle vesti di allenatore - sottolinea il mister - ma in un altro ruolo. L'anno scorso con i neroazzurri abbiamo fatto un percorso importante portando l'Imperia al secondo posto e poi uscendo ai playoff nazionali, ma mettendo la società in un'ottima situazione (visti i meriti sportivi) per ottenere il ripescaggio in Serie D. Poi se la società non ha fatto la domanda avrà avuto le sue motivazioni".

Bencardino non vuole sblilanciarsi sulla sua permanenza alla Dianese & Golfo: "Al momento non sono in corsa per l'Imperia, devo ancora incontrarmi con la Dianese & Golfo. Vorrei ringraziare la società che crede in me e nel mio lavoro, ma ci sono da valutare alcune cose, visto che sono rimasto un po' deluso da questo finale di campionato togliendomi delle certezze che possa essere io l'allenatore di questa squadra anche nella prossima stagione. Ci terrei a ringraziare la società e il Direttore Sportivo Salvatore Curri, persona competente e molto preparata oltre che al mio staff con Annibale in testa".

Sono due i calciatori a cui Bencardino spezza una lancia: "Chi mi conosce sa bene che non guardo mai il singolo, ma il gruppo. Questa volta vorrei però spezzare una lancia per due calciatori: Brignoli che a 40 anni ha disputato una stagione incredibile e Burdisso, giocatore fondamentale di cui ero consapevole del potenziale. Penso che sia sulla strada giusta anche per andare a giocare fuori regione".

Tornando al capitolo Imperia, Bencardino vede quasi impossibile la possibilità di vedere nuovamente al timone del club neroazzurro l'imprenditore Pino Cipolla: "Sarebbe sicuramente una grande cosa per la città - evidenza Bencardino - ma questa cosa la vedo impossibile. Lui darebbe sicuramente quel qualcosa in più per rimettere un po' a posto i rapporti tra società, squadra, ambiente e città: secondo me è ancora un po' tutto sfilacciato, nonostante questa dirigenza stia facendo miracoli per mantenere in alto l'Imperia".