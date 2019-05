Calcio, Eccellenza. Imperia-Alassio FC: i convocati di mister Colavito

Trentesima e ultima giornata di campionato per la categoria Eccellenza. L'Imperia saluta i propri tifosi tra le mura amiche dello stadio 'Ciccione' contro l'Alassio FC, una stagione che porta con se qualche rammarico per non aver centrato l'obiettivo Serie D.

Una stagione cominciata male con la sconfitta casalinga contro il Valdivara, unica vittoria in tutto il campionato per gli spezzini, e per i tanti pareggi durante il girone di ritorno. Guardando alla partita di domenica pomeriggio con i gialloneri ci sarà da aspettarsi il tutto per tutto, da parte degli ospiti, vista la loro posizione in classifica al limite della zona playout quota 31 punti, a meno una lunghezza dalla salvezza occupata attualmente dall'Albenga a quota 32, che ospiterà la Rivarolese.



Mister Colavito, per l'incontro con l'Alassio FC, ha diramato le seguenti convocazioni:

Trucco, Meda, Ambrosini, Corio, Faedo, Mella, Martelli, Tahiri, Castagna, Risso, Fazio, Giglio, Zanchi, Franco, Pallini, Correale, Pelliccione, Garibbo