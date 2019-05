Calcio, Eccellenza. Ventimiglia a caccia di continuità e morale in vista del playout. Bevilacqua: "Crediamo tutti alla salvezza"

L'era Luccisano sulla panchina del Ventimiglia è iniziata nel migliore dei modi, con la vittoria dei granata sull'Imperia. Un successo che ha comunque condannato i frontalieri a disputare il temibile playout di 180 minuti di gioco.

Domani pomeriggio, sul campo del Finale, i granata vogliono dare caccia alla giusta continuità e raccogliere un risultato positivo che potrebbe dare a Scognamiglio e compagni tanto morale. Ad analizzare la sfida sul campo dei giallorossi e questa sua esperienza a livello personale è Diego Bevilacqua, vice allenatore dei frontalieri:

"Questa per me è un'esperienza nuova e con Fabio Luccisano che ci conosciamo da tanti anni abbiamo le stesse idee di calcio. Ho trovato un gruppo forte che ha avuto qualche problema - sottolinea il vice allenatore - e non meritiamo questa classifica. Andiamo ad affrontare questo playout con la consapevolezza che queste due partite sono a se e con la testa giusta: dobbiamo allenarci bene e stare tranquilli, affrontando queste sfide con la giusta serenità e la forza che abbiamo".

"Alla salvezza ci crediamo tutti, la società in primis e i giocatori. Questo gruppo non merita la classifica che ha, dobbiamo guardare il futuro e vedremo chi ci capiterà come avversario, giocandocela come contro l'Imperia".

Sul futuro il mister non vuole parlare: "Il mio futuro? Per adesso sono totalmente concentrato sul Ventimiglia. Ho dato la mia parola a Fabio Luccisano e alla società - evidenza Bevilacqua - ed è giusto che questo club e i ragazzi restino in Eccellenza. Se poi arriveranno delle proposte farò le giuste valutazioni".