Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, i talenti Rocco Giovinazzo e Sami Boussaha in coro: "Potevamo fare meglio, ora vogliamo finire bene la stagione"

Il Don Bosco Valle Intemelia chiude il proprio campionato di Prima Categoria domani pomeriggio ('Zaccari' ore 16.30) contro l'Altarese. Una stagione altalenante quella della compagine biancorossa di mister Medori, causa anche i tanti infortuni subìti.

Alla vigilia del match contro i valbormidesi è il giovanissimo talento, classe 2003 Rocco Giovinazzo a tracciare un bilancio stagionale: "Questa stagione è stata un po' deludente, anche se abbiamo dei giocatori molto bravi in rosa. Potevamo fare molto meglio - sottolinea il giovane biancorosso - perchè come abbiamo dimostrato in alcune partite siamo giocatori che possiamo mantenere la Prima Categoria o addirittura arrivare in Promozione".

Il talento Giovinazzo non pensa al futuro: "Della prossima stagione ancora non vorrei parlarne, ora penso a finire al meglio questa stagione e dare io massimo nell'ultima partita che ci resta".

Anche Sami Boussaha, classe 2002, è sulla stessa onda del compagno di squadra: "Questa stagione non è stata stupenda, ma è stata bella per me soprattutto quando ho iniziato a far parte nel gruppo della Prima Squadra, dove mi hanno trattato benissimo e lo fanno ancora. Ho provato anche la gioia di segnare il mio primo gol con loro ed è stato fantastico. Secondo me potevamo fare meglio è per quanto riguarda l'anno prossimo ancora non ho in mente niente è poi si vedrà"