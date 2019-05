Calcio, Promozione. Sanstevese, Alessandro Geraci avvisa il Taggia: "Daremo il massimo, mi aspetto una partita di livello"

La Sanstevese si gioca domenica pomeriggio in casa la salvezza diretta. Tutto però non dipende dalla compagine di mister Siciliano che per festeggiare deve battere il Taggia e sperare nel crollo di Voltrese e Ceriale.

Alla vigilia analizza la sfida ai giallorossi il quotato Alessandro Geraci: "Sarà una partita combattuta - sottolinea il centrocampista - dove tutte le due squadre faranno di tutto per giocarla al massimo. Mi aspetto una partita grintosa, di livello anche se il Taggia ha mollato un po, non giocandosi più nulla. Alla salvezza io ci credo fortemente come tutto il gruppo, anche se stiamo un po' ingenui lasciando per strada dei punti preziosi".

"Mio fratello? Ha vinto due premi nella sua avventura americana, sta andando molto bene a livello calcistico e ne sono contento".