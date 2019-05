Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, ultimo ostacolo verso il sogno. Miatto carica l'ambiente: "Andora squadra ben costruita. Vorrei continuare in rossonero"

L'Atletico Argentina è pronta a giocarsi la stagione e superare l'ultimo ostacolo nella finale playoff di Seconda Categoria.

Miatto tra presente e futuro. Allo 'Sclavi' arriva l'Area Calcio Andora e per i rossoneri è la chance del salto di categoria con due risultati su tre a disposizione: alla vigilia della sfida decisiva è l'esperto centrocampista Ivan Miatto che analizza la sfida decisiva contro gli andoresi e valuta il futuro.

Ivan, domani la finale playoff: cosa dovrete temere di questa Andora? "E' una squadra ben costruita, con dei valori gruppo e l'aggiunta di singoli di qualità".

In caso di sconfitta per voi sarebbe 'fallimento'? "Non credo sia fallimento. Il fallimento è quello che è successo nella passata stagione. Diamo quell'impressione alle persone che vedono questa società in categorie mai viste, ma ricordiamo che siamo nati 8 mesi fa..."

Capitolo futuro: nella prossima stagione ti vedi ancora con la maglia dell'Atletico Argentina? "Nel prossimo futuro mi vedo con la maglia dell'Atletico Argentina e se mi daranno la possibilità di continuare mi piacerebbe farlo con l'impegno che merita. Ho sempre detto che terminare dopo 22 anni dove ho esordito a 16 anni in Eccellenza sarebbe fantastico. Poi è vero che 38 anni non sono pochissimi. Ma Volevo ringraziare i miei compagni di squadra che tra alti e bassi non hanno mollato, remando sempre tutti insieme".

Fossi nella società confermeresti Pesante o andresti su un nome come Litardi o Tirone? "Penso che riconfermerei il mister, perché alla fine è il campo che parla. Il resto sono discorsi da bar che fanno quelli che il campo lo vedono poco e non vivono lo spogliatoio".