Calcio, Serie D. Sanremese, caccia al riscatto con vista playoff: domani si chiude la Regular Season a Borgosesia

La Sanremese chiude sul campo del Borgosesia la Regular Season. I matuziani sono in un periodo difficile con un solo punto realizzato negli ultimi 360 minuti d gioco e un solo gol all'attivo.

Nell'ultimo periodo per i biancoazzurri, che vogliono assolutamente vincere i playoff per aumentare la propria posizione nella graduatoria ripescaggi, hanno vinto una sola volta sul campo dell'Arconatese. Un periodo non certo semplice per i matuziani come esternato anche dalla dirigenza dopo la sconfitta interna contro il Casale. domenica scorsa.

La Sanremese domani pomeriggio dovrà tornare con un risultato positivo soprattutto per il morale. La settimana successiva scatteranno i playoff che i biancoazzurri potranno disputare in casa con due risultati su tre a disposizione: l'occasione è importante.