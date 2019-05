Pallanuoto maschile: in Serie B, i giallorossi sconfitti 16-4 ad Albaro dalla Locatelli

La Rari Nantes Imperia torna dalle Piscine di Albaro con una sconfitta: Locatelli infatti vince 16-4 ma, in tema play-out, i giallorossi rimangono padroni del loro destino e mantengono le distanze dalle avversarie.

Nonostante un passivo pesante, la Rari aveva approcciato la gara nella maniera corretta: il primo tempo infatti si chiudeva soltanto 1-0 per i genovesi, con una rete arrivata a soli 100 secondi dalla sirena. Poco prima, però, l'arbitro Riccitelli non convalidava un gol a bomber Somà: il suo siluro incocciava la traversa e oltrepassava la linea nettamente ma il risultato non cambiava.

Locatelli è molto precisa in superiorità con nove realizzazioni a uomo in più. Così avviene per la seconda rete quando capitan Rocchi riceve un'espulsione quantomeno dubbia e, una volta raggiunto il pozzetto, gli veniva sventolato il cartellino rosso per proteste, seguito in tribuna dal vice-allenatore Ragosa con la medesima sanzione. Sul prosieguo della situazione i locali infilavano il raddoppio. E' la rete che metteva in discesa la partita perchè i giallorossi non riuscivano a reagire mentre Locatelli costruiva il grande divario. Gli imperiesi avevano un sussulto con il bel gol dal centro di Giacomo Fratoni ma subito dopo rispondevano gli avversari.

A vasche invertite, la Rari man mano esauriva le forze e calava di concentrazione mentre i genovesi sembravano prendere vigore. Nel terzo tempo, uno Spano caparbio si procurava un rigore che andava poi a trasformare. Lo stesso numero 9 metteva a referto la doppietta personale con una bella conclusione da posizione 5, ad inizio quarto periodo. Nel finale, trovava gloria anche per Mirabella che trovava la terza rete stagionale con un missile sopra la testa del portiere.

U.S.LOCATELLI - R.N.IMPERIA 16-4

(1-0; 4-1; 5-1; 6-2)



LOCATELLI - Celli, Borchini 2, Tacchella 2, Fajette, Gilardo 2, Nebbia 1, Cognatti 2, Russo 3, Ferretti 1, Carlascio, Cornacchia 2, Stagno 1, Carlascio E. All.Picasso



IMPERIA - Merano, Fratoni 1, Russo, Bracco, Kovacevic, Gandini, Maglio, Merkaj R., Spano 2, Somà, Rocchi cap., Mirabella 1, Merkaj E. All. Fratoni



Note: al minuto 1:40 del secondo tempo espulso Rocchi (I) per proteste; Sup.Num. Locatelli 9/13; Imperia 1/6 + un rigore trasformato