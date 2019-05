Tennis. ATP Madrid: Fabio Fognini, debutto scivoloso contro il britannico Edmund

L'ATP Madrid scatta nella giornata di domenica per Fabio Fognini. L'eroe di Montecarlo torna in campo sulla terra rossa spagnola nel torneo 1000 per cercare di centrare un clamoroso bis, in casa Nadal.

Esame britannico. Il primo ostacolo da saltare per la racchetta di Arma di Taggia è il britannico Kyle Edmund. La testa di serie numero 10 del tabellone principale sfida un giocatore che si presenta a questo appuntamento da numero 22 al mondo e reduce da tre sconfitte consecutive tra Marrakech, Montecarlo e Monaco di Baviera contro Tsonga, Schwartzman e Kudla.

Testa a testa. Questa sarà la sfida numero due in carriera tra Fognini e Edmund. L'unico precedente è datato Grande Slam nel giugno 2018, quando al Roland Garros l'armese in impose al quinto set in un match combattuto.