Tennis. Vittoria di Fognini a Montecarlo, l'omaggio del Circolo Amatori Tennis Armesi

Il Circolo Amatori Tennis Armesi ha voluto rendere omaggio alla vittoria di Fabio Fognini con una gigantografia esposta sul lungomare di Arma di Taggia. Una decisione presa dal Presidente Claudio Panizzi insieme ai consiglieri Mattia De Pascalis, Chiara De Renzi, Mirco Canavese e Franco Luciani.

Il tennista armese ha mosso i 'primi passi' con la racchetta proprio nel famoso circolo del lungomare. Con l'ultima vittoria al Masters 1000 di Montecarlo conquistata pochi giorni fa, Fognini può vantare ben otto dei nove titoli del circuito ATP vinti in singolare.

Un risultato importante per questo campione che non ha mai dimenticato le sue origini, anche per questo oggi, tutto il comune di Taggia così come le altre città della provincia di Imperia rendono omaggio all'impresa del tennista armese.