Pallavolo. Volley Primavera Imperia, si conclude contro il Santa Sabina il campionato per i ragazzi del Presidente Saglietto

Si conclude questa sera alle 21 alla Palestra ITIS contro i genovesi del Santa Sabina il campionato dei ragazzi del Presidente Saglietto.

Una partita che non cambierà la classifica delle due squadre ormai consolidata che vede il Primavera al sesto posto seguiti proprio dai genovesi. C'è soddisfazione in casa gialloblu per il risultato ottenuto dopo il ringiovanimento della rosa dopo l'ottimo campionato dello scorso anno vicinissimi alla promozione in serie C.

"Il progetto della società subentrata l'anno scorso - commentano in casa imperiese - è quello di riqualificare il nostro settore giovanile con una proposta tecnica di primo livello e di diventare un punto di riferimento ad Imperia e zone limitrofe per tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare a questo sport. Siamo l'unica società che si occupa esclusivamente del settore maschile partecipando a tutti i campionati giovanili federali dall'Under 13 all'Under 18".