Volley. Bordivolley, fine settimana ricco di impegni: analizziamo l'agenda biancoazzurra

Fine settimana ricco di impegni per le squadre del Bordivolley, impegnate nei propri campionati di categoria: analizziamo l'agenda biancoazzurra.

Riflettori sulla gara di Terza Divisione femminile dove il Bordivolley Errepì che al palazzetto di Via Diaz sfiderà le prime in classifica Casco shop NLP Sanremo. Formazione quella del Bordivolley che sarà di nuovo in campo sabato alle 18 presso il Palasport G.Canepa per affrontare la squadra di casa l'Arredamenti Anfossi.

Domenica ultimo incontro di campionato per la Prima Divisione femminile per il Bordivolley Gelateria Smile, che in trasferta a Sanremo (mercato dei fiori ore 18.00), sfiderà il Servisco Sanremo.

Ultima di campionato anche per la formazione under 16 maschile Bordivolley Pasta Fresca Morena, che domenica alle 10 a Carcare giocherà contro la squadra di casa della Pallavolo Carcare.