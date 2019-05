Alla prima prova del campionato Softair 4.0, 5° posto per il team 'Decima' del club di Ospedaletti Legione Phoenix

Il team 'Decima' del club di softair di Ospedaletti Legione Phoenix ha partecipato alla nuova formula di campionato denominato softair 4.0 magistralmente organizzato dal club S.A.G. Riviera dei fiori sulle alture di Sanremo.

"Nonostante la partecipazione sia stata decisa all'ultimo il 5° posto ottenuto ripaga degli sforzi dedicati dai 'veterani' per l'insegnamento del gioco ai 'cuccioli' del club, oggi in squadra figuravano un 13enne ed un 15enne ed in più la cosa bella che i due adulti oggi hanno giocato insieme ai loro figli Fabrizio con sua figlia Carole e Antonio con suo figlio Gabriele a dimostrazione che il Softair é uno sport per tutti!!!