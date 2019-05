Calcio, Prima Categoria, 26a giornata. Veloce Savona e Camporosso, a voi gli ultimi 90 minuti: Cervo FC e Plodio arbitri della volata promozione diretta

Il campionato di Prima Categoria vedrà un'ultima giornata molto emozionante e tutta da seguire con la sfida alla promozione diretta molto accesa: seguite tutto nel Live Score su Svsport.it e Rivierasport.it dalle ore 16.30.

A giocarsi il primo posto sono Veloce Savona e Camporosso, divise da un solo punto in classifica: la capolista sarà di scena sul campo del Cervo FC, mentre la seconda della classe è ospite del Plodio. Savonesi e rossoblù possono anche arrivare allo spareggio (sconfitta della squadra di Gerundo e pareggio per i ragazzi di Luci).

Il Pontelungo vuole confermarsi al terzo posto, ma per farlo dovrà superare in trasferta un Borghetto ancora in corsa per la salvezza diretta. Il Soccer Borghetto chiude la Regular Season sul campo della Baia Alassio. Ultima di campionato da seguire per Speranza Savona e Don Bosco Valle Intemelia che sul campo del Letimbro e in casa contro l'Altarese vogliono chiudere con una vittoria. Chiude questa giornata di campionato la sfida tra Quiliano & Valleggia e Aurora.