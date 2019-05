Calcio, Promozione, 30a giornata. Ultimo turno decisivo per la griglia playoff. Voltrese-Bragno a doppia valenza

L'ultima giornata del campionato di Promozione mette sul piatto la lotta playoff e quella della salvezza diretta: seguite tutti i match nel Live Score su su SvSport.it e Rivierasport.it dalle ore 15.

Riflettori puntati sulla sfida del Bragno, che sul campo della quasi spacciata Voltrese, va a caccia dei tre punti decisivi in ottica spareggi. La Loanesi seconda della classe vuole chiudere con il botto in casa contro la Dianese & Golfo, mentre per Arenzano e Sestrese ostacoli Celle Ligure e Mignanego in trasferta. La capolista Ospedaletti chiude in casa contro il Legino.

In chiave salvezza diretta la Sanstevese ha una speranza di festeggiare questa sera la permanenza nella categoria: se la compagine di Santo Stefano al Mare supera in casa il Taggia e arrivano le sconfitte di Voltrese e Ceriale è fatta. Proprio il Ceriale ospita il Serra Riccò per sperare nel playout. Chiude questo ultimo turno di campionato la sfida tra Vallescrivia e Varazze.