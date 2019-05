Calcio, Promozione. Sanstevese, vittoria amara contro il Taggia, la salvezza passerà attraverso il playout. Siciliano: "Ci faremo trovare pronti, vogliamo scrivere la storia"

La Sanstevese non riesce nell'impresa di salvarsi direttamente e ora dovrà giocarsi l'intera stagione contro il Ceriale al playout: dopo la vittoria sul Taggia per 2-1 in rimonta ecco le dichiarazioni di mister Simone Siciliano.

"Speravamo in un altro risultato, ma ci aspettavamo di disputare i playout. Per come eravamo messi a dicembre giocarli in una posizione di vantaggio sicuramente ci fa ben sperare - sottolinea il mister - ma sappiamo che il Ceriale è un avversario ostico per caratteristiche e caparbietà, non mollando mai. Ci faremo trovare pronti a questo appuntamento importante, sappiamo che potremmo scrivere la storia salvandoci e ci proveremo: se dovesse arrivare la salvezza sarà solo per merito dei ragazzi che non hanno mai mollato e pochi altri".

"Servirà la gara giusta, la voglia di salvarci e rimanere in categoria. Poi quello che sarà l'anno prossimo non lo so, ma noi il nostro proveremo a farlo con dignità e onore".