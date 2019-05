Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, dopo la tremenda delusione può essere separazione da mister Pesante

L'Atletico Argentina deve dire addio ai propri sogni di gloria e con la sconfitta per 0-1 nella finale playoff contro l'Area Calcio Andora l'incubo calcistico è sempre più nero.

I rossoneri, partiti per vincere al primo anno, hanno vissuto una stagione altalenante ma la delusione per la sconfitta nella finale degli spareggi per la salita in Prima Categoria è atroce.

La dirigenza tirerà le somme e secondo indiscrezioni è possibile anche una separazione da mister Pesante. Se fosse così sul taccuino dei dirigenti ci sarebbero già due nomi: Litardi e Tirone che tanto bene hanno fatto con Carlin's Boys e Riva Ligure.