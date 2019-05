Calcio, Serie D, 34a giornata. Sanremese fa le prove per i playoff: l'ultima tappa della Regular Season si chiama Borgosesia (ore 15)

La Sanremese fa le prove per i playoff che scatteranno la prossima settimana con i matuziani che giocheranno in casa contro la quinta della classe la semifinale con due risultati su tre a disposizione.

I biancoazzurri chiudono la Regular Season sul campo del Borgosesia (calcio d'inizio ore 15, arbitro Gemelli di Messina) per cercare di rimediare e ottenere un risultato positivo dopo un periodo non certo semplice condito da tre sconfitte nelle ultime quattro partite

Per l'occasione mister Lupo avrà a disposizione l'intero organico e proverà a mettere di fronte ai granata questo probabile undici: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Scalzi, Lo Bosco, Molino in attacco.

Potrete seguire la web cronaca live del match tra Borgosesia e Sanremese su Ruvuerasport.it