Calcio, Serie D. In casa Sanremese si guarda alla semifinale playoff. Fava: "Soddisfatti di aver confermato il secondo posto della scorsa stagione"

In casa Sanremese, dopo il 2-2 ottenuto sul campo del Borgosesia, si guarda alla semifinale playoff che avverrà domenica prossima (ore 16) al 'Comunale' contro i lombardi dell'Inveruno.

Dopo la divisione di posta in terra vercellese interviene anche il Direttore Genarale biancoazzurro Pino Fava: "Era una partita ininfluente per la classifica, ma chiudiamo con un buon pareggio – aggiunge il Direttore Generale biancoazzurro – abbiamo terminato la gara con otto giovani in campo e il debutto di Martini e D’Arcangelo oltre a Morelli e Guida dal primo minuto.

Abbiamo salvaguardato chi non era al meglio e Videtta che era in diffida, ora siamo pronti per i playoff e fiduciosi di fare bene. Per quanto riguarda la Regular Season siamo soddisfatti di aver confermato il secondo posto dell’anno scorso".