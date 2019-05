Calcio, Serie D. La Sanremese chiude la Regular Season con un pareggio a Borgosesia. Lupo: "Ora testa ai playoff"

La Sanremese chiude la Regular Season con un rocambolesco 2-2 sul campo del Borgosesia. Ora i matuziani dovranno pensare alla semifinale playoff di domenica prossima in casa contro l'Inveruno.

Nel post partita l'analizi del match di mister Alessandro Lupo: "Abbiamo disputato una buona partita, siamo andati di nuovo in svantaggio immeritatamente ma c’è stata una buona reazione ed è importante in ottica playoff – commenta il mister al termine della gara – ci aspetta una settimana di lavoro intenso in vista della prima gara degli spareggi.

Da martedì ricominciamo a lavorare per affrontare una squadra forte come l’Inveruno. Sono contento per Martini, D’Arcangelo, Morelli e Guida che hanno fatto il loro esordio in una partita vera.

E' stata un'ottima stagione, se dovessimo vincere i playoff sarebbe straordinaria".