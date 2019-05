Volley femminile. NLP SANREMO PROMOSSA IN SERIE C! Il miracolo delle girls matuziane

La NLP Sanremo femminile è promossa in Serie C. Questo è il verdetto che è stato emesso ieri sera al palazzetto dello Sport di Alassio, dopo che le matuziane hanno tagliato il pass per la categoria superiore.

Valenzise show. Le ragazze guidate dalla brava e con un futuro davanti come Michela Valenzise, hanno superato per 3 set a 0 l'Albissola in un match che ha visto la supremazia delle sanremesi.

La NLP Sanremo ha vinto il primo set 25/21 con una grande pallavolo e nel secondo set le matuziane hanno chiuso con il netto parziale di 25/12. Nel terzo e decisivo set la NLP Sanremo ha chiuso i giochi con il definitivo 25/22.