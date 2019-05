L'imperiese Chiara Peirone si laurea campionessa mondiale a Mosca, dopo l'argento europeo sale sul tetto del Mondo (Foto)

Dopo l’ottimo secondo posto dello scorso anno, l’imperiese Chiara Peirone sale sul tetto del Mondo aggiudicandosi la medaglia d’oro ai Mondiali di Mosca, in Russia, disputati nell’ultio fine settimana.

L'angelo azzurro di Imperia, così è stata soprannominata Chiara Peirone, si è laureata campionessa mondiale in una disciplina forse poco conosciuta, ma che sta appassionando migliaia di atlete in tutto il Mondo. Chiara pratica la ‘pole dance di recente’, da quando a 18 anni è diventata troppo ‘vecchia’ per continuare a praticare ginnastica artistica a livello agonistico. Uno sport che, in Italia come a Imperia, non è ancora molto diffuso, soprattutto in giovane età, forse per un pregiudizio che non spinge i genitori a far praticare questo sport per alcuni troppo simile alla lap dance.

In Liguria, infatti, ci sono pochissime palestre, e Chiara si allena a a Savona, alla palestra Pinkpolegym pole dance.