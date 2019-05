Pallacanestro: il Bki Imperia pareggia il conto nei quarti di finale play-off del campionato di Promozione

PONTREMOLESE-BKI COMPASS 50-57

PRONTEMOLESE: Furlan 6, Polverini 6, Carlotti, Malossi 7, Terzi, Federici 3, Flati 6, Sordi 5, Magnani 5, Tosi 6, Mori 6, Romiti. All. Marcucci.

BKI: Fossati L. 20, Boretti, Berselli, Mancuso 10, Rotomondo 8, Fossati A. 4, Moraglia 9, La Mastro, Riello, Viale 6. All. Pionetti.

Con le spalle al muro i ragazzi del Bki Imperia riescono a mettere in campo una prestazione di ottimo livello in gara 2 dei quarti di fina play-off in Promozione, nonostante alcune defezioni e impattano la serie sull 1-1. Sarà decisiva gara 3, che si giocherà ad Imperia domenica prossima alle 18 alla palestra Maggi.

Coach Pionetti commenta: "Siamo stati bravi a mettere in pratica tutti gli aggiustamenti preparati dopo la prima sconfitta. Siamo riusciti ad alzare i ritmi ritrovando la pallacanestro che ci fa giocare bene, divertire e vincere. Domenica sarà un'altra battaglia che affronteremo cercando di fare ancora meglio, per poterci garantire l’accesso alla semifinale. Contiamo su un'ampia partecipazione di pubblico che ci sostenga e che sia il nostro ‘sesto uomo’ in campo”.