Pallacanestro: si ferma ai quarti di finale la corsa play-off della formazione Under 16 del Bki Imperia

Gara 1 Tigullio Sport-Bki La Porta dei Sapori 71-31

Gara 2 Bki La Porta dei Sapori-Tigullio Sport 35-64

L'Imperia Basket Under 16 esce sconfitta dal doppio confronto dei quarti di finale contro il forte Tigullio Sport di Santa Margherita Ligure, ancora imbattuto in campionato e serio candidato alla finale regionale.

Due confronti più o meno simili in cui gli imperiesi solo a tratti riescono a giocare alla pari dei levantini, facendo fatica a gestire la pressione difensiva avversaria e la prestanza fisica dei due giocatori stranieri. La stagione, nonostante l'uscita dal campionato, continua per gli imperiesi con la coppa Liguria, in cui si è ancora in corsa per il successo finale.