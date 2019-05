Calcio a 5 CSI. Airole FC campione regionale under 16. Il Presidente Stefano Ricci: "Ci auguriamo davvero di proseguire su questa strada per il futuro"

Straordinario fine settimana per il settore giovanile dell’Airole FC. Nelle fasi finali dei campionati regionali CSI di calcio a 5 i baby biancoverdi hanno infatti ottenuto un’ottima semifinale nella categoria under 12 ed una fantastica vittoria con la rappresentativa under 16 a loro volta già precedute dai quarti di finale del sabato precedente raggiunti dal team under 10.

Presso il ‘Silvio Muratore’ di San Lorenzo al Mare i ragazzi under 16 guidati da Antonio Pernice, Marcello Cabizzosu e Cristian Moro, hanno prevalso nei quarti contro la Matuziana Sanremo per poi superare 5-3 in semifinale il quotatissimo CDM Genova, noto per militare con la prima squadra nel campionato nazionale di A2 di calcio a 5 FIGC. Nella finalissima del pomeriggio, con il torneo trasferitosi nel borgo di Caramagna alle spalle di Imperia, i ragazzi della Val Roja hanno ottenuto la storica vittoria superando per 3-1 il Riviera dei Fiori e portando a casa l’ambito trofeo regionale.

Prestazione di grande carattere anche per gli under 12 superati solo al termine di una semifinale arcigna giocata con molti ragazzi sotto leva a confermare la presenza di un ottimo gruppo anche in chiave futura.

Alla conclusione del torneo grande gioia è stata manifestata dal Presidente dell’Airole FC Stefano Ricci: "Tutti i nostri ragazzi delle diverse rappresentative sono stati straordinari così come i nostri tecnici. La vittoria dell’under 16 rappresenta la ciliegina sulla torta di un'annata da incorniciare. Ci auguriamo davvero di proseguire su questa strada per il futuro".

I complimenti all’Airole sono poi arrivati anche dalla Federazione Calcistica del Principato di Seborga presente tramite il proprio DS nonchè collaboratore dei biancoverdi Matteo Bianchini: “Weekend straordinario soprattutto considerando che quasi tutti questi ragazzi sono proprio di Airole, un piccolo paese dell’entroterra che ha dimostrato ancora una volta di poter fare grandi cose. Complimenti a questa società che è sicuramente una delle più grandi protagoniste del calcio a 5 del Ponente.”

Rappresentativa Airole FC Under 16:

Marco Di Giorno, Alberto Capizzi, Lucio Zagni, Simone Macrì, Mathias Busca, Christopher Gonzalez, Nicolò Saracino. Allenatori: Antonio Pernice, Marcello Cabizzosu, Cristian Moro.