Grande traguardo per un giocatore dell'Imperia. Prima del match contro l'Alassio FC, perso per 3-4, lo stadio 'Ciccione' si è alzato in piedi per applaudire Stefano Faedo.

Il giocatore, autore di una grande stagione, ha tagliato con la maglia neroazzurra le 100 presenze. A Faedo è stata consegnata una maglietta dell'Imperia con impresso il numero 100: un grande traguardo.

A premiarlo il Team Manager Francesco Bregolin, insieme ai compagni di squadra Giuseppe Giglio e Lenny Castagna.