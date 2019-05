Calcio, Promozione. Dianese & Golfo, bomber Simone Burdisso tra presente e futuro: "Stagione positiva, il mister mi ha dato tanta fiducia. L'Imperia? Penso sia presto parlare di mercato"

La Dianese & Golfo, al primo anno della sua storia in Promozione, centra una salvezza nonostante qualche alto e basso di troppo confermando la categoria.

"Stagione positiva". I giallorossoblù hanno chiuso il campionato con una sconfitta sul campo della Loanesi seconda della classe, ma in rete è ancora andato Simone Burdisso, autore di una stagione straordinaria: "E' stato un anno sicuramente positivo, dove siamo stati in grado di ottenere l'obbiettivo della società con due giornate d anticipo e senza mai rischiare niente. Siamo un po' rammaricati per il finale di stagione - sottolinea il bomber giallorossoblù - dove potevamo sicuramente fare meglio".

"A livello personale sono contento". Burdisso analizza la propria ottima stagione: "A livello personale sono contento, ho lavorato tanto, bene e i risultati mi hanno premiato. Sono consapevole però che ho ancora tanto da migliorare e cercherò di farlo".

"Imperia? Presto parlare di mercato" L'attaccante non vuole pensare al futuro e al momento smentisce le voci che lo vedrebbero come primo obiettivo per l'attacco dell'Imperia proprio nel caso in cui Alfredo Bencardino fosse il Direttore Tecnico: "Io a Imperia? Ad oggi non c'è stato nessuno contatto tra me e i neroazzurri - evidenza Burdisso - e penso sia ancora presto per parlare di mercato. Con mister Bencardino mi sono trovato molto bene e mi ha sempre dato la fiducia per farmi esprimere sempre al meglio. Sicuramente mi piacerebbe lavorare ancora con lui un domani, ma vedremo cosa riserverà il futuro".