Calcio, Promozione. Sanstevese, il Presidente Marco Proto tra preoccupazioni e speranze: "La situazione campo non è delle migliori. La Famiglia Del Gratta? Grande stima in loro. All'Amministrazione Comunale chiedo..."

La Sanstevese non è riuscita a raggiungere la salvezza diretta e la permanenza nella categoria dovrà sudarsela nel doppio scontro con il Ceriale, un playout da brividi.

Marco Proto tra preoccupazioni e speranze. Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni il Presidente Marco Proto che ci svela la soddisfazione per il lavoro realizzato da staff tecnico e squadra, ma allo stesso tempo ci svela cosa può accadere in futuro con la voce della possibile mancata iscrizione.

Presidente Proto, partiamo dalla stagione: è soddisfatto per quello fatto da staff tecnico e squadra nonostante non si sia evitato il playout? "Naturalmente sono più che soddisfatto di ciò che staff tecnico e squadra hanno fatto in questa stagione, indipendentemente dal risultato finale. Anche perchè c'e da tenere conto che abbiamo praticamente giocato 30 partite in trasferta..."

Che doppia partita si aspetta contro il Ceriale? "Mi aspetto una grande prova di orgoglio da parte di tutti perchè, come detto in precedenza, si meritano la salvezza per i sacrifici che hanno fatto".

Si vocifera che la Sanstevese nella prossima stagione potrebbe anche non iscriversi: mi conferma o smentisce questa voce? "L'iscrizione alla prossima stagione passa da molti fattori in primis la situazione campo".

Mi dà un assist importante: com'è ad oggi la situazione attuale? "La situazione campo non è delle migliori. In settimana ho ricevuto comunicazione dalla Federazione che non si potranno più disputare partite ufficiali a nessun livello per l'omologazione ormai scaduta".

Potrebbero entrare nuove forze in società: una di queste può essere la figura di Riccardo Del Gratta? "L'entrata di nuove forze è una cosa che è sempre stata presa in considerazione tutti gli anni. Per quello che riguarda la Famiglia Del Gratta devo dire che c'e sempre stata una sorta di collaborazione da tanti anni a livello di prestiti e voglio ribadire che sono persone di cui o sempre avuto una grande stima".

Cosa chiede oggi Marco Proto all'Amministrazione Comunale di Santo Stefano al Mare? "All'Amministrazione Comunale di Santo Stefano al Mare chiedo solamente risposte certe e tempi certi nella messa a norma dell'impianto, perchè il nostro futuro passa da tutto ciò. Pensare di affrontare un'altra stagione in trasferta compreso le squadre giovanili è totalmente impensabile".