Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, tanta amarezza dopo la finale playoff persa. De Mare: "Ci sono mancati cattiveria agonistica e cuore"

L'Atletico Argentina si sveglia con tanto rammarico per la sconfitta interna nella finale playoff di Seconda Categoria contro l'Area Calcio Andora, che è costato il salto di categoria ai rossoneri.

L'esperto De Mare analizza così la sconfitta: "Complimenti agli avversari per aver avuto la bravura di vincere una partita intensa e corretta da ambo le parti. Probabilmente ci sono mancati la cattiveria agonistica e il cuore che nelle partite secche così importanti bisogna avere. Penso comunque che sia stata una partita caratterizzata dagli episodi: fosse entrato il rigore di Cariello forse l'epilogo sarebbe stato diverso".

Capitolo panchina. A tenere banco in queste ore sono le dichiarazioni rilasciate nel post match di mister Giampiero Pesante che hanno fatto capire l'intento al tecnico di lasciare. In corsa per l'ambita panchina rossonera, come anticipato ieri sera da Rivierasport.it, sono Eros Litardi e Mauro Tirone.