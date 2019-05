Ciclismo: ottimi risultati per i giovani del Rusty Bike Pontedassio nelle due gare di ieri (Foto)

Weekend di gare per ragazzi de ‘Rustybike Pontedassio’. Anche ieri la formazione imperiese era impegnata su due fronti.

A Pineto, in Mtb, su un percorso tecnico e particolarmente scivoloso, Matteo Siffredi ha vinto mentre a Pianezza, su strada, c’erano Allievi ed Esordienti.

Al mattino, per la categoria Allievi, miglior risultato per Tommaso Anselmi, giunto al 12° posto. Buone prove anche per Bianchino Wellington, Simone Alassio ed Alessio Fordano. Negli Esordienti ottimo 10° posto per Joann Rolando. Con lui hanno scorso anche Tiziano Gammino e Christian Alassio.

Purtroppo per i giovanissimi gara annullata per il maltempo.