Imperia: continua a crescere il progetto dell'associazione Niche, buoni risultati ai campionati nazionali

Il Progetto dell’Asd Niche Imperia continua a crescere. Buoni risultati per la squadra agonistica ai campionati nazionali e grazie alla russo demolizioni è stato acquistato il nuovo defibrillatore. L’associazione Niche, storica società di ginnastica artistica di Oneglia, da gennaio si è trasferita in una nuova struttura interamente dedicata alla ginnastica, in via Argine Destro. Un’opportunità importante per l’associazione ma soprattutto per la città di imperia che trova una nuova struttura, unica nella cittadina, di questo tipo.

Il percorso per l’associazione non è stato di certo facile, ma per fortuna diverse aziende hanno capito l’importanza e la bontà del progetto appoggiando così l’associazione con sponsorizzazioni, ultima notizia è che il titolare della Russo Demolizioni, MirKo Pupino, ha deciso di entrare nella famiglia Niche, sponsorizzando parte dell’acquisto del nuovo defibrillatore.

L’associazione e in particolare i membri del consiglio di amministrazione ringraziano sentitamente: “E’ significativo per noi - afferma Ludovico Ramella, presidente della Niche - che le aziende scelgano di appoggiarci, è un importante aiuto e soprattutto segno che stiamo andando nella giusta direzione e che il lavoro fatto per far crescere lo sport a Imperia viene apprezzato”.

L’associazione Niche organizza per i suoi associati corso di ginnastica artistica a partire dai 3 anni,ed è appena rientrata dai campionati nazionali Pgs ottenendo orttimi risultati, tra cui un argento assoluto, un argento al volteggio e classificando diversi ginnasti al trofeo delle regioni (i migliori cinque di ogni regione si sfideranno a giugno in una nuova competizione nazionale).