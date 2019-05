Volley maschile. Amara retrocessione in Serie D per il Grafiche Amadeo Sanremo

E' un'amara retrocessione in Serie D quella vissuta dal Grafiche Amadeo Sanremo, nel campionato Regionale di Serie C maschile.

La caduta nella serie inferiore è arrivata per lo 0,1 di quoziente set con i sanremesi a pari punti a quota 11 ma scavalcato dal Volley Colombiera La Spezia.

Sabato sera i ragazzi di coach Massimiliano Ciogli, hanno dato il meglio per contrastare gli spezzini del Volley Laghezza, compagine già promossa in Serie B. Ma i quotati avversari sono scesi in campo con i titolari imponendosi per 3 set a 0 e condannando i matuziani.