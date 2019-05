Pallacanestro: termina ai quarti di finale la stagione della squadra Under 20 del Bvc Sanremo Sea

Bvc Sanremo Sea Principato Seborga-Auxilium Genova 64-90 (21-21, 9-22, 23-30, 12-17)

Bvc Sanremo Sea: Arturo 6, Genovese 18, Fiore 19, Navaglia 4, Gandolfi, Dini, Trivieri 4, Riceputi 7, Markishiq 6. Coach: A. Deda. Assistente: M. Bonino.

Auxilium Genova: Pedemonte 8, Salomone 8, Tesconi 4, Prekperaj 20, Schiaffino 7, Parodi 3, Maccarino 4, Cascone, Gullo 16, Crosetti 4, Castello 15, Croce 2. Coach: Pescio. Assistente: Pezzi.

La bella stagione della squadra Under 20 del Bvc Sanremo Sea si è conclusa nei quarti di finale dei playoff regionali con la sconfitta con il forte Auxilium Genova.

Il commento del coach Alessandro Deda: “Voglio ringraziare tutti i ragazzi per queste stagioni passate assieme, per l’impegno, la passione, la voglia di migliorare dimostrati negli anni. Alcuni andranno a studiare fuori il prossimo anno, quindi per loro stasera è stata l’ultima partita con questo gruppo. Abbiamo perso contro una squadra più forte e quindi ci può stare. Purtroppo non ci siamo allenati al meglio durante la stagione, soprattutto a livello numerico, e questo si è visto in campo. Alcune defezioni nel roster durante il cammino inoltre non hanno aiutato. Complimenti, comunque, ai ragazzi che hanno lottato fino alla fine”.