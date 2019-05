Calcio internazionale. Niente bis per Roberto Bordin: il suo Neftchi Baku si arrende al Qarabag

Niente bis dopo lo Sheriff Tiraspol per Roberto Bordin. L'ex difensore della Sanremese non riesce a compiere l'impresa regalando il titolo al Neftchi Baku dopo essere stato in testa per molte giornate.

A trionfare nella Premier League azera è il Qarabag, già campione uscente, grazie alla vittoria nel penultimo turno contro il Sabail. I bianconeri non possono così ragiungere i campioni in carica, nonostante il successo esterno sul campo del Gabala ma con cinque punti di ritardo. Resta così ininfluente proprio Neftchi Baku-Qarabag dell'ultima giornata.

Occasione persa per la squadra di Bordin che la prossima estate parteciperà ai preliminare dell'Europa League.