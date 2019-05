Calcio, Prima Categoria. Camporosso, Mattia Farsoni punta la finale playoff: "Ho due settimane per recuperare, sono ottimista"

Il Camporosso si prepara alla finale playoff contro la vincente della semifinale Pontelungo-Soccer Borghetto. Negli ultimi 90 minuti i rossoblù sono caduto sul campo del Plodio e la Veloce Savona ha vinto il campionato.

"Ottimista per il mio recupero". Desta preoccupazione l'infortunio subìto dal portiere Mattia Farsoni ma a Rivierasport.it è lo stesso numero uno ad essere ottimista: "In settimana avevo avuto un problemino al polpaccio che domenica mi ha costretto a chiedere il cambio - sottolinea il portiere rossoblù - adesso ho due settimane per recuperare, sono ottimista".

"Consapevoli di giocarci le nostre carte in casa". Farsoni fa un passo indietro e torna alla sconfitta contro il Plodio: "Domenica eravamo contati, tra infortuni e impegni di lavoro ci mancavano circa 10 giocatori. Negli spogliatoi eravamo sereni, dispiaciuti per non aver vinto come primi ma consapevoli che abbiamo i playoff da giocarci in casa nostra: abbiamo fatto un anno meraviglioso".

"Pontelungo o Soccer Borghetto? Non importa". Il portiere non pensa all'avversario in finale che uscirà dalla vincente di Pontelungo-Soccer Borghetto: "Non importa chi verrà a Camporosso, siamo pronti e consapevoli che abbiamo una grande opportunità da sfruttare val meglio. Chiunque verrà troverà davanti una squadra pronta a tutto pur di vincere in casa".

"Per il futuro è presto". L'estremo difensore guarda solo al presente: "Sinceramente è presto per parlare di futuro, perché non voglio sbilanciarmi. A Camporosso ho trovato un'ambiente ideale, persone ottime, una famiglia dentro e fuori dal campo. Per quel che mi riguarda ci sono tutte le componenti per continuare insieme a prescindere dalla categoria, ma come ho detto ora è presto e ci sarà modo e tempo per parlarne".