Calcio. Sanremese, fine settimana agrodolce per il settore giovanile biancoazzurro

Fine settimana agrodolce per le compagini giovanili della Sanremese impegnate alle fasi finali per la conquista del titolo regionale. Se i 2002 hanno strappato un punto importante (1-1) sul campo del Goliardica (rete di Ferrari e rigore parato da Cacciò nel finale), i 2004 sono caduti in casa (0-2) contro gli spezzini del Canaletto.

Nell’ultimo turno, gli Allievi di Brancatisano incontreranno il Ligorna tra le mura amiche e si giocheranno la possibilità di approdare alla finale regionale, mentre i Giovanissimi di Bertazzon dovranno superare il Savona e sperare in un passo falso de Canaletto per restare ancora in gioco.

Nei campionati ancora in corso, gli Allievi 2003 hanno pareggiato in casa contro il Campomorone, chiudendo la stagione al sesto posto e i Giovanissimi 2005 sono stati sconfitti 7-4 dalla Cairese in una gara che ha visto scendere in campo diversi giovani sottoleva. Nell’ultimo turno, la squadra allenata dal duo Ramoino/Coccoluto affronterà l’Imperia.

Le leve più giovani, invece, stanno continuano i loro impegni nei tornei. Gli Esordienti 2006 hanno chiuso al secondo posto il Memorial Christian Dal Monte, organizzato proprio dalla Sanremese, mentre nell’ultimo fine settimana si sono visti rinviare il torneo in programma a San Bartolomeo a causa del forte vento.

Gli Esordienti 2007, impegnati al torneo di Ventimiglia, sono stati superati dai padroni di casa (poi vincitori) e dal Savona, chiudendo al terzo posto e, sempre nella città di confine, i Pulcini 2009 hanno sfoderato una grande prestazione al torneo del 1 maggio, arrendendosi solo in finale al Cuneo (0-2) e portando a casa il premio di miglior giocatore con Visconti.

Lo stesso giorno, la Scuola Calcio (2011/2012/2013) ha partecipato con ben 3 squadre alla competizione organizzata dal Don Bosco Vallecrosia, divertendosi e mostrando anche notevoli miglioramenti.

Una nota a parte, infine, meritano i Pulcini 2008 della Sanremese (nella foto, insieme ai pari età della Roma), impegnati nella prestigiosa Granda Cup (30 squadre partecipanti, di cui 12 professioniste). I biancazzurri hanno chiuso il girone eliminatorio al terzo posto, uscendo sconfitti da Genoa e Brescia, ma battendo Boves e Cheraschese.

Nella fase finale, è arrivata la prestigiosa vittoria sul Cuneo, prima di perdere di misura con il Savonae chiudere il torneo (vinto dagli inglesi dell’Everton) con un soddisfacente quattordicesimo posto (terzi tra le società dilettantistiche).