Calcio, Serie D. Speciale Playoff: Sanremese e Savona, caccia alla finalissima. Ma ci sono da superare gli ostacoli Inveruno e Ligorna

In un campionato dominato in maniera quasi imbarazzante dal Lecco di mister Gaburro, capace di chiudere la regular season con ben 27 punti di vantaggio sulla Sanremese seconda in classifica, non sono mancati i fuochi d'artificio per quanto concerne la zona playoff, dove cinque squadre hanno lottato fino all'ultimo minuto per conquistare la top five del girone A.

Caccia alla finalissima. L'ultima coda della stagione 2018-2019 sarà quindi rappresentata dalle semifinali playoff tra Savona-Ligorna e Sanremese-Inveruno, in campo domenica prossima alle ore 16:00 (in caso di parità al 120' si qualificherebbero striscioni e matuziani, meglio piazzati in classifica). Favori del pronostico per le squadre di Lupo e Grandoni, che potrebbero così ritrovarsi in finale il 19 maggio, in un derby tanto affascinante quanto inutile in termini di promozione diretta in Serie C (la vittoria dei playoff aumenta solamente il quoziente punti in caso di domanda di ripescaggio).