Al via domani la quinta edizione del “Electric Riviera Challenge”, 30 auto elettriche si sfideranno tra Italia e Francia

Prende il via domani la quinta edizione del “Electric Riviera Challenge”, la sfida per auto elettriche che si snoda tra Italia e Francia. Al via circa 30 equipaggi rigorosamente aree che si sfideranno toccando Cagnes-sur-Mer, Saint Laurent du Var, Nizza, La Turbie, Monaco, Mentone, Ventimiglia, Dolceacqua, Perinaldo, Sanremo e Ospedaletti.

L’evento è patrocinato dal Comprensorio Turistico “inRiviera” che accoglie 18 Comuni del Ponente: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia.

La manifestazione, presentata questa mattina dagli organizzatori nella sala Giunta del Comune di Sanremo, consiste nel passaggio di circa 30 vetture elettriche (in rappresentanza degli enti istituzionali interessati nonché di altri soggetti pubblici quali società elettrica, poste) lungo un percorso che, partendo da Cagnes-sur-Mer domani, si concluderà giovedì a Montecarlo, passando prima per l’Italia.

Per gli equipaggi sarà un’occasione per conoscere la bellezza di alcuni Comuni della nostra Riviera e vivere il territorio. Durante il tragitto verranno poste loro alcune domande di carattere storico-culturale e di approfondimento sulla mobilità. Scopo principale di questa manifestazione è, infatti, quello di sensibilizzare il pubblico sul tema della mobilità sostenibile facendo scoprire i vantaggi dell’utilizzo delle auto e delle biciclette elettriche. Un evento che avvicinerà le nostre realtà ponendo le basi per ulteriori sviluppi per il 2020.