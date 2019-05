Volley, Under 14 femminile. NSC Imperia, medaglia d'argento alle final four territoriali

Entusiasmante giornata di volley quella che si è giocata Domenica scorsa ad Ospedaletti in occasione delle Final Four CSI Under 14 del Comitato di Imperia e Sanremo valide come finali regionali.



Le squadre che si giocavano il titolo erano: NSC Volley Imperia Della Valle Costruzioni - Multiservice RVS - Gabbiano Volley Andora e Mazzu Conad City.

Le ragazze della NSC, guidate dal 'sergente' coach Raffaele Sini, dopo essere arrivate prime nel proprio girone della stagione sportiva 2018/19 perdendo una sola partita in trasferta, hanno aperto le danze della giornata giocando in semifinale contro la Mazzu Conad City ed avendo la meglio con un risultato netto di 3 a 0.

L'altra semifinale della mattinata vedeva protagoniste la Multiservice RVS contro Gabbiano Volley Andora, dove a passare il turno e ad accedere così alla finalissima è stata l'RVS.

Nel pomeriggio si sono svolte la finale per il 3° e 4° posto prima (vinta da Gabbiano Volley Andora sulle matuziane verde-azzurre) e la finale per il 1° e 2° posto a seguire, dove ad avere la meglio è stata meritatamente la squadra delle bravissime atlete dell'RVS.

La squadra delle 'Camilline' di Imperia si è dovuta arrendere alla superiorità delle atlete giallo-nere, maggiormente dotate in 'centimetri' e 'di età'. Si perché, nonostante un piccolo rammarico per non essere riuscite a vincere il titolo, la soddisfazione è comunque grande in casa NSC, poichè bisogna ricordare che le piccole imperiesi conquistano il secondo gradino del podio del campionato Under 14 pur essendo tutte sotto leva di almeno 1 anno (2006-07!), tant'è vero che la stessa identica squadra ha da poco già vinto il titolo di campionesse regionali nel campionato Under 13 CSI senza mai perdere nemmeno una partita e attualmente è al primo posto del girone anche nel campionato U13 FIPAV.

Un grande applauso quindi per l'ennesimo ottimo risultato alle ragazzine rosso-blù, così come a tutte le atlete, davvero brave, che hanno partecipato alle final four di Ospedaletti.



Un'ulteriore bella soddisfazione per la Società di Imperia arriva inoltre nella stessa giornata di domenica dal campionato di 2ª Divisione FIPAV dove la NSC Punta Crena Vini stravince il derby cittadino dominando il match contro la Maurina